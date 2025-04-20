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Ремонт на главной улице столицы: Крещатик частично перекроют почти на неделю

Киев, Воскресенье 20 апреля 2025 15:33
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Ремонт на главной улице столицы: Крещатик частично перекроют почти на неделю Фото: Крещатик частично перекроют почти на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Движение транспорта на Крещатике в Киеве ограничат почти на неделю из-за ремонта дорожного покрытия. Водителей просят заранее планировать маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"С 21 по 26 апреля на Крещатике временно будут ограничивать движение транспорта в направлении от Европейской площади до бульв. Тараса Шевченко",- пояснили в КГГА.

По данным администрации, специалисты "Киевавтодора" будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия.

Ограничения будут действовать:

  • 21, 22, 23 и 25 апреля с 22:00 до 6:00;
  • 22, 23, 24 и 26 апреля с 8:00 до 17:00.

"Просим учитывать ограничения при планировании маршрута", - добавили в КГГА.

Ограничения движения в Киеве

Напомним, что ранее в этом месяце в центре Киева частично перекрыли подземные переходы на три дня. Подробнее о причинах, можно узнать в материале РБК-Украина.

К тому же не так давно в Киеве уже ограничивали движение транспорта по Крещатику.

Заметим также, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

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Киев Хрещатик
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