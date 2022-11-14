Без ультиматумов и Путина. Что в мире говорят о переговорах с РФ и пойдет ли на них Украина

Западные СМИ подогревают тему

В начале ноября вопрос возможных переговоров с Россией стали форсировать американские СМИ. По данным The Washington Post, администрация президента США в частном порядке попросила Владимира Зеленского показать "открытость к переговорам".

Издание отмечает, что Вашингтон больше заинтересован не в самом начале переговорного процесса, а в якобы сохранении "морального достоинства в глазах международных партнеров". Это в свою очередь должно обеспечить правительству Украины поддержку от западных партнеров. Еще одна причина - отказ официального Киева вести диалог с Москвой вызывает беспокойство в странах Европы, Африки и Латинской Америки, которые столкнулись с резким ростом стоимости продуктов питания и топлива.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal, на Западе до сих пор не знают, как должно выглядеть мирное урегулирование. По словам главы Европейского офиса по международным отношениям в Варшаве Петра Бураса, вряд ли речь может идти о сдаче украинских интересов.

"Я не думаю, что Берлин, Париж, или Вашингтон сейчас подтолкнут Киев принять то, что, по мнению Зеленского, не в интересах Украины", - отметил он.

Тем не менее разногласия на Западе могут обостриться, если Украина бросит вызов президенту России Владимиру Путину попыткой деоккупации Крыма. Сейчас же главный вопрос - должна ли Украина бойкотировать переговоры, пока не отвоюет все свои территории. Поскольку начало мирного процесса может затормозить деоккупацию.

Кроме того, как подчеркивает Бурас, западные столицы пока не уверены в том, что устойчивый мир между Россией и Украиной вообще возможен, пока Путин остается у власти.

Масла в огонь подлила еще одна публикация WSJ, в которой говорится, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Фото: западные СМИ утверждают, что Джейк Салливан просил Украину показать готовность к переговорам (GettyImages)

При этом утверждается, что стремление Салливана к таким контактам не поддерживают другие высокопоставленные представители администрации Байдена. По данным издания, именно от него прозвучала просьба к Зеленскому послать сигнал о готовности к регулированию с Москвой.

Снизить градус накала попытался лично Джо Байден. По его словам, переговоры с Россией ведутся на высшем уровне, но ключевым вопросом остаются отношения между их странами.

"Мы оставляем за собой право говорить прямо на высшем уровне по вопросам, вызывающим беспокойство у Соединенных Штатов. Это произошло в течение последних нескольких месяцев. Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией", - заявил он.

Тем не менее необходимость мирных переговоров Украины и России не сходит с полос американских СМИ. Как отмечает NBC, в Европе и США растет уверенность в том, что стороны конфликта не смогут достичь своих целей на поле боя, а ожидаемое замедление боевых действий этой зимой должно стать возможностью для начала дипломатии.

Хотя, по мнению представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, именно Кремль давит на международное сообщество, чтобы заставить украинцев сесть за стол переговоров.

Что говорят в России

Официальные заявления российской стороны по переговорам с Украиной в последние недели отводятся представителям Министерства иностранных дел. По словам Марии Захаровой, Москва никогда не отказывалась от переговоров.

"Готовность России к переговорам остается неизменной… Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент", - отметила она.

При этом формулировка "с учетом реалий" не конкретизируется. По всей видимости, российская сторона как минимум рассчитывает сохранить за собой оккупированные территории. Однако ситуация на поле боя динамично меняется в пользу Украины, которая в ноябре деоккупировала Херсон и правобережную часть области.

Очевидно, военные поражения подталкивают Москву все чаще публично заявлять о переговорах. Как подчеркивает замминистра иностранных дел Сергей Рябков, они могут начаться якобы без предварительных условий.

Что касается лично президента Владимира Путина, то в конце октября он намекнул, что Украина не хочет вести переговоры, но готов ждать ее согласия.

Фото: Владимир Путин якобы ждет согласия Украины на переговоры (GettyImages)

"Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Ну, мы подождем. Возможно, созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна. Она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - цинично заявил Путин.

Как реагируют в Украине

Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил об условиях, которые необходимы для старта мирных переговоров. Недавно он выделил пять основных:

восстановление территориальной целостности Украины

уважение Устава ООН (недопустимость оккупации военной силой)

возмещение всего военного ущерба

наказание каждого военного преступника

гарантии, что российское вторжение не повторится

Зеленский также уточняет, что готов вести переговоры с тем, кто заявит о готовности к миру и признает, что Россия является оккупантом. Но, скорее всего, не с Владимиром Путиным, поскольку с его стороны не звучит ничего, кроме ультиматумов.

Кроме того, по мнению президента, Путин не устал от войны в Украине.

"Он, возможно, устал от жизни в принципе из-за своего возраста, но он точно не устал от войны", - отметил Зеленский и выразил надежду та то, что если Россия действительно захочет мира, то Украина увидит это и почувствует.

Фото: Владимир Зеленский уверен, что Путин еще не устал от войны (president.gov.ua)

Заявления российского МИД о якобы готовности к переговорам не осталось без внимания в украинском министерстве. Но, по словам пресс-секретаря Олега Николенко, формулировка "с учетом реалий на данный момент" - это очередная дымовая завеса. А россияне начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда их армия терпит поражение на фронте, и нынешняя ситуация не позволяет диктовать им свои условия.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина может рассмотреть возможность мирных переговоров "на своих предварительных условиях". Но российский президент Владимир Путин вряд ли их примет.

Более того, Подоляк уверен, что РФ согласится на переговоры и вывод своих войск только после потери оккупированных с 2014 года Донецка или Луганска. Что касается связи успехов на поле боя с позициями Киева по диалогу, то они не меняются.

"Важный фактор - это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены", - заявил на днях лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который весной возглавлял украинскую переговорную группу.

Сегодня Михаил Подоляк также заявил о том, что зима и "скулеж России" о переговорах никак не влияют на программу деоккупации Украины.

Что говорят в мире

США

О том, что Запад заинтересован в начале мирного процесса, говорит заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. По его мнению, отступление россиян из Херсона может открыть окно возможностей для переговоров.

Но для этого Украина и Россия должны признать, что не смогут достичь своих целей военными средствами. Милли также отмечает, что переброска оккупационных войск на левый берег Днепра может быть использована для накопления сил, чтобы возобновить наступление весной.

Фото: Марк Милли считает, что отступление России из Херсона открывает окно возможностей для переговоров (GettyImages)

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс подчеркивает, что пока не видно готовности России принимать ответственное участие в переговорах с Украиной. Но она может изменить ситуацию, если прекратит бомбить гражданские объекты и обстреливать жилые районы, школы и больницы.

Сегодня президент Джо Байден исключил участие в переговорах по Украине без нее самой. А также снова дал понять, что военная поддержка со стороны США продолжится.

Европа

На прошлой недели министры обороны Великобритании, Нидерландов и Латвии выступили с заявлением, в котором выступают против давления на Украину в вопросе переговоров.

"Мы хотим, чтобы Украина могла обсуждать, решать ли этот вопрос с позиции силы, а не с позиции слабости", - отметил британский министр Бен Уоллес.

Они также заявили о необходимости помочь Украине бороться за свое будущее и право выбора. И напомнили, что если Россия перестанет воевать, война закончится, но если Украина перестанет воевать, ее больше не будет.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сегодня подчеркнул, что Украина сама должна решить, когда начать переговоры с Россией.

Турция

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ближайшие дни позвонить Владимиру Зеленскому, чтобы прояснить перспективу переговоров с Россией. Поскольку позиции Путина по данному вопросу недостаточно.

Отметим, Эрдоган принимает активное участие в урегулировании как посредник. Благодаря его усилиям в начале ноября была возобновлена зерновая сделка, которую пыталась сорвать Россия после якобы украинской атаки на Черноморский флот в оккупированном Севастополе.

Китай

Лидер Китая Си Цзиньпин сегодня после встречи с президентом США подтвердил позицию Пекина о "поощрении мирных переговоров".

"Мы поддерживаем и надеемся на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. В то же время мы надеемся, что США, НАТО и ЕС будут вести всеобъемлющий диалог с Россией", - добавил он. .