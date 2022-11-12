Эрдоган вновь позвонит Зеленскому: хочет обсудить переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы узнать его позицию по переговорам с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
По словам Эрдогана, он рассчитывает поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер хочет "обсудить пути диалога и дальнейшего шаги в направлении мира".
Однако он отметил, что позиции Путина по данному вопросу недостаточно, и он намерен поднять эту тему в беседе с Зеленским.
"Все это позволит нам понять, смогут ли посреднические усилия Турции приблизить мир? Ну а на данный момент, для нас важно сохранить действенность "зернового коридора", - сказал Эрдоган.
Напомним, ранее Эрдоган назвал решение об отводе российских войск из Херсона положительным шагом и выразил надежду на то, что Турция добьется успеха в посредничестве для возобновления мирных переговоров между Украиной и РФ.
Как сообщают западные СМИ, Эрдоган усиливает военную поддержку Украины со стороны своей страны, сохраняя открытую линию связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Эти отношения помогли сохранить поток украинского зерна. Поэтому ему удается усилить свое влияние и расширить возможности Турции.
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