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Байден отреагировал на слухи о переговорах Салливана с россиянами по войне в Украине

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Вашингтон, Понедельник 07 ноября 2022 22:13
Байден отреагировал на слухи о переговорах Салливана с россиянами по войне в Украине Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки действительно проводили переговоры с Россией на высшем уровне последние месяцы, но ключевым вопросом обсуждений были отношения между странами.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы оставляем за собой право говорить прямо на высшем уровне по вопросам, вызывающим беспокойство у Соединенных Штатов. Это произошло в течение последних нескольких месяцев. Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией", - заявил президент.

Напомним, ранее в The Wall Street Journal сообщали, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан последние месяцы ведет переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

При этом целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта в Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война России против Украины
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