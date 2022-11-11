В России заявили о готовности к переговорам с Украиной "без предварительных условий"

В России заявили об "открытости к переговорам" с украинскими властями. Москва якобы без "предварительных условий" готова к диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, которого цитирует ТАСС.

"Я могу только подтвердить позицию - мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который в общем двигался вперед, разрабатывался какой-то документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше? - зависит не от нас", - заявил Рябков.

Напомним, что вчера в российском МИДе уже звучали заявления о готовности говорить с Украиной. Примечательно, что все это происходит на фоне успешного контрнаступления ВСУ, включая переход Херсона под контроль ВСУ.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, но уже с другими властями, поскольку пока Кремлем руководит Путин говорить с россиянами нет смысла.

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