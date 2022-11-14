Решение о переговорах с Россией остается за Украиной, - Боррель
Фото: глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Украина сама должна решить, когда начать переговоры с Россией. Таким внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель прокомментировал предположения, что Запад может подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Украина решит, что делать. Наш долг - поддержать их", - заявил Боррель, прибыв на встречу министров иностранных дел блока в Брюссель.
Напомним, по данным опроса КМИС, несмотря на российские обстрелы, разрушающие инфраструктуру и уносящие жизни людей, 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся.
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