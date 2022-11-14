Россия отвергла условия к переговорам с Украиной. МИД напомнил Кремлю его место
Россия отказалась принять предварительные условия от Украины для начала переговоров. МИД напомнил Кремлю о его месте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Олега Николенко.
Россия не удовлетворена предварительными условиями к переговорам
"Такие условия неприемлемы. Наш президент (Владимир Путин, президент России, - ред.) неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Кремлю снова напомнили "формулу" начала переговоров
"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия", - заявил Николенко.
Как пояснил спикер МИД, переговоры между странами начнутся только при соответствующих условиях, а именно:
- немедленное прекращение войны;
- вывод российских войск с территории Украины;
- восстановление украинской территориальной целостности;
- компенсация нанесенного ущерба;
- предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.
"В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", - отметил Николенко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал совет россиянам о том, как спасти Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский также недавно озвучивал четкие условия, которые Россия должна выполнить для того, чтобы начать переговоры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.