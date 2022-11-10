У Зеленского рассказали, в каком случае Украина может согласиться на переговоры с РФ
Украина может рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией на своих предварительных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Corriere della Sera.
Комментируя отказ Украины от переговоров с нынешним политическим режимом России, Подоляк отметил, что украинская сторона рассмотрит переговорный процесс с человеком, "который согласится их вести на наших предварительных условиях".
"Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает. Я не думаю, что Путин может их принять, он будет устранен как политический деятель, и в любом случае Зеленский будет решать, с кем разговаривать", - добавил советник главы ОП.
Кроме того, Подоляк подчеркнул, что американская сторона не оказывает давления на Украину по вопросам, связанным с мирными переговорами.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с РФ.
Кроме того, в украинской разведке сообщали, что Россия давит на международное сообщество, чтобы принудить Украину к переговорам.
Также вчера в Москве заявили, что готовы вести переговоры с Украиной с учетом реалий, которые складываются на данный момент.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.