У Зеленского рассказали, в каком случае Украина может согласиться на переговоры с РФ

Украина может рассмотреть возможность мирных переговоров с Россией на своих предварительных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Corriere della Sera .

Комментируя отказ Украины от переговоров с нынешним политическим режимом России, Подоляк отметил, что украинская сторона рассмотрит переговорный процесс с человеком, "который согласится их вести на наших предварительных условиях".

"Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает. Я не думаю, что Путин может их принять, он будет устранен как политический деятель, и в любом случае Зеленский будет решать, с кем разговаривать", - добавил советник главы ОП.