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Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Россией

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Киев, Понедельник 07 ноября 2022 22:56
Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условия для начала переговоров с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Главное для нас – информировать мир о продолжающейся российской агрессии о том дестабилизационном влиянии, которое Россия оказывает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетической и продовольственной кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня очевидно страдает. А разрушение климата невозможно как-то поставить на паузу", - отметил Зеленский.

По его словам, каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать и необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить территориальную целостность Украины и принудить Россию к настоящим переговорам о мире.

Зеленский также назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

  • восстановление территориальной целостности;
  • уважение Устава ООН;
  • возмещение всех убытков, причиненных войной;
  • наказание каждого военного преступника;
  • гарантии, что вторжение не повторится.

"Это совершенно ясные условия", - добавил глава государства.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное - вывести свои войска с нашей территории.

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