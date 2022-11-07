Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условия для начала переговоров с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Главное для нас – информировать мир о продолжающейся российской агрессии о том дестабилизационном влиянии, которое Россия оказывает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетической и продовольственной кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня очевидно страдает. А разрушение климата невозможно как-то поставить на паузу", - отметил Зеленский.

По его словам, каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать и необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить территориальную целостность Украины и принудить Россию к настоящим переговорам о мире.

Зеленский также назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

"Это совершенно ясные условия", - добавил глава государства.