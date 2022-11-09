В США и Европе рассматривают зиму как возможность для переговоров Украины и России, - NBC

"Некоторые американские и европейские официальные лица все больше полагают, что ни одна из сторон не может достичь всех своих целей в войне в Украине и рассматривают ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность для начала дипломатии между Россией и Украиной", - пишет издание.

Также журналисты сообщают, что во время недавнего визита в Киев советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан якобы общался с украинской стороной о том, чем может закончиться война и возможно ли это сделать дипломатическим путем.

"Украинский чиновник сказал, что во время своих встреч с правительством Зеленского Салливан поднял вопрос необходимости дипломатического урегулирования войны и подчеркнул, что влияние Украины будет усилено, а не ослаблено, если она выразит готовность в конечном итоге к переговорам с россиянами", - пишет издание.

При этом ни Салливан, ни другие официальные лица, по словам журналистов, не давят на Украину с предложениями переходить к дипломатическому пути окончания войны.