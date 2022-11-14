Китай за переговоры Украины с РФ. Появилась версия Си Цзиньпина по встрече с Байденом

Во время встречи между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином, последний заявил о "озабоченности" войны на территории Украины и выступил за переговоры между Киевом и Москвой.

О чем говорили Байден и Си:

глава КНР заявил, что ситуация в отношениях между США и Китаем не отвечает коренным интересам двух стран и международного сообщества. Страны должны найти правильный путь сосуществования между собой;

по словам Си, политика китайской партии и правительства прозрачна и имеет яркие и четкие стратегические намерения. Китай планирует и дальше проводить независимую и мирную внешнюю политику, поддерживать систему ООН и международный порядок;

"Мы всесторонне содействуем большому омоложению китайской нации и модернизации по китайскому образцу, продолжая брать за отправную точку реализацию стремления народа к лучшей жизни, неукоснительно проводить реформы и открытость, способствовать построению открытой мировой экономики", - пишет пресс-служба.

Си отметил, китайско-американские отношения не должны быть игрой, в которой одна из сторон будет в проигрыше, поскольку успех стран является возможностью, а не вызовом;

"Китай никогда не стремился изменить существующий международный порядок, не вмешивается во внутренние дела Соединенных Штатов, а также не намерен бросить вызов или заменить Соединенные Штаты. Обе стороны должны придерживаться взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также совместно работать над обеспечением того, чтобы китайско-американские отношения развивались правильным курсом, не зевая и не теряя скорости, не говоря уже о столкновениях", - добавляет МИД.

Си подчеркнул, что вопрос о Тайване является ядром коренных интересов Китая, фундаментом для основы китайско-американских отношений и красной линией, которую нельзя пересекать. Пекин стремится к стабильности в Тайваньском проливе, однако независимость Тайваня якобы не совместима с этим;

"Решение тайваньского вопроса является делом самих китайцев и внутренним делом Китая. Общим желанием китайского народа и китайской нации является сохранение единства и территориальной целостности родины. Тот, кто хочет отделить Тайвань от Китая, идет против национальной справедливости Китая, и китайский народ никогда не согласится с этим!", - отмечает МИД.

Си отметил, что Коммунистическая партия Китая поддерживает свободу, демократию и права человека, однако "Соединенные Штаты имеют демократию американского типа, а Китай - демократию китайского типа". По словам главы КНР, демократическая система не совершенна, однако разногласия должны быть обсуждены при условии равноправного обмена мнениями;

"Си Цзиньпин отметил, что США занимаются капитализмом, а Китай - социализмом, и обе стороны идут разными путями. Эта разница есть не только сегодня, но и будет существовать в будущем", - пишет МИД.

глава КНР отметил, что США и Китай являются странами с разными историями, культурами и социальными системами и в будущем они также будут иметь разногласия, однако это не должно препятствовать развитию их отношений;

Байден, со своей стороны, заявил, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем, а также "отмежеваться" от страны или препятствовать ее экономическому развитию;

"Байден отметил, что то, как будут развиваться американо-китайские отношения, имеет решающее значение для будущего направления развития мира. США и Китай несут общую ответственность за то, чтобы показать миру, что США и Китай могут справиться со своими разногласиями, избежать и не допустить перерастание недоразумений и просчетов или напряженной конкуренции в конфронтацию или даже конфликт", - добавляет МИД.

Стороны, как пишет Пекин, договорились:

эффективно использовать общую американско-китайскую рабочую группу для решения ряда вопросов;

поддерживать гуманитарные обмены;

расширить межчеловеческие контакты во всех областях между двумя странами.

Вопрос о войне в Украине

"Перед лицом такого глобального и сложного кризиса, как украинский, есть несколько моментов, заслуживающих серьезного рассмотрения: во-первых, в конфликте и войне нет победителя; во-вторых, не существует простого решения сложной проблемы; в-третьих, необходимо избегать конфронтации между великими государствами Китай всегда был на стороне мира и будет продолжать призывать к миру и содействовать переговорам, поддерживая и ожидая возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной, и в то же время надеется, что Соединенные Штаты, НАТО и Европейский Союз начнут всеобъемлющий диалог с Россией", - пишет пресс-служба МИД.

Как отмечает CNN, зато Пекин отметил "четыре вещи, которые международное сообщество должно выполнить", о которых Си рассказывал "недавно". Однако, о каких именно вещах идет речь - не уточняется. Еще в начале ноября, во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем председатель КНР заявил о том, что мир должен поддерживать усилия по поиску мирного урегулирования войны и должен объединиться, чтобы противостоять угрозе или фактическому применению ядерного оружия.