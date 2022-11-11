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Отступление россиян из Херсона дает "окно возможностей" для переговоров, - генерал США

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Вашингтон, Пятница 11 ноября 2022 12:20
Отступление россиян из Херсона дает "окно возможностей" для переговоров, - генерал США Фото: глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бегство россиян из Херсона может открыть "окно возможностей" для проведения переговоров между Украиной и РФ.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Милли считает, что Россия может использовать свое отступление для перезагрузки войск, чтобы возобновить наступление весной.

"Здесь есть также возможность, окно возможностей для переговоров", - подчеркнул генерал.

Однако он добавил, чтобы переговоры имели успех, Украина и РФ должны признать, что победы "невозможно достичь военными средствами, поэтому следует обратиться к другим средствам".

Американский генерал считает, что Россия перекидывает на левый берег Днепра от 20 до 30 тысяч солдат. Оккупанты, по его мнению, могут усилить оборонные линии к югу от реки Днепр в Херсонской области.

Напомним, в сети появились фото поврежденного Антоновского моста в Херсоне. Сами оккупанты заявляют, что взорвали его, отступая из Херсона.

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