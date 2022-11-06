Четкого представления нет. Запад пытается определить условия мира Украины с РФ, - WSJ

У лидеров западных стран пока нет четкого представления о том, как может выглядеть мирное урегулирование войны России против Украины. Однако партнеры не подталкивают нашу страну к решениям, которые противоречат ее интересам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Глава офиса Европейского совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас отметил, что на Западе пока нет очень четкого видения того, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование российской агрессии против Украины.

"Я не думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас подтолкнут Киев принять то, что, по мнению Зеленского, не в интересах Украины", - сказал он.

Так, официальные лица говорят, что существует потенциал для разногласий между западными правительствами, если, например, украинские войска в дальнейшем бросят вызов российскому диктатору Владимиру Путину, стремясь деоккупировать территорию Крыма, который РФ аннексировала в 2014 году. При этом лидеры пока откладывают этот вопрос.

Хотя дипломаты говорят, что между западными столицами ведется частный обмен мнениями о возможных условиях мира, публично почти все лидеры и чиновники избегают замечаний, которые могли бы угрожать Украине.

Дипломаты также отмечают, что в европейских столицах обеспокоены любыми формами внештатной дипломатии с Россией после того, как Франция и Германия выдвигали предложения о возможных мирных договоренностях перед полномасштабной агрессией РФ и регулярно вступали в контакты с Кремлем в первые недели войны.

Разногласия могут возникнуть позже

Бывший французский чиновник, являющийся сейчас профессором Центра изучения войны в Дании, Оливье Шмитт отметил, что наиболее острым будет вопрос о том, должна ли Украина бойкотировать мирные переговоры с РФ, пока не отвоюет всю свою утраченную территорию, включая Крым. Если переговоры продлятся, пока Россия будет продолжать оккупировать часть Украины, сколько усилий нужно будет приложить Киеву, чтобы вернуть всю свою территорию.

"В какой-то момент одни страны будут пытаться обуздать Украину, а другие будут говорить, что они полностью вправе пытаться максимизировать свои требования", - сказал он.

Глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас отметил, что еще один раскол в западных столицах связан с тем, возможен ли какой-либо крепкий мир без устранения Путина.

Также сообщается, что сейчас даже политики, которые когда-то являлись главными сторонниками более тесных связей с Россией, говорят, что Запад должен продолжать свой нынешний курс.