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Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины

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Вашингтон, Понедельник 14 ноября 2022 17:06
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты не собираются вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я ясно дал понять, что мы продолжим предоставлять возможность украинскому народу защищать себя — и мы не собираемся вступать в какие-либо переговоры. В Украине нет ничего без Украины, это решение (о мирных переговорах – ред.) должна принять Украина", - отметил президент США.

Байден также прокомментировал контрнаступление ВСУ на южном направлении.

"Это была значимая победа для Украины, и мне не остается ничего, кроме как аплодировать мужеству, решительности и дееспособности украинского народа и украинских военных. Я имею в виду, они действительно были потрясающими", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент США Джо Байден впервые встретился с лидером Китая Си Цзиньпином с момента вступления в должность накануне саммита G20 на Бали.

Также ранее мы писали, что президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин договорились, что госсекретарь Энтони Блинкен посетит Китай. Он продолжит диалог между странами.

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