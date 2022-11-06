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Washington Post рассказал о просьбах США к Украине показать открытость к переговорам

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Вашингтон, Воскресенье 06 ноября 2022 02:37
Washington Post рассказал о просьбах США к Украине показать открытость к переговорам Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит главу Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

В материале говорится, что данные требования мотивированы не тем, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а тем, чтобы сохранить "моральное достоинство" в глазах международных партнеров.

Таким способом американские власти пытаются обеспечить правительству Украины поддержку со стороны других стран, отмечает издание.

Издание сообщает, что официальные лица США разделяют мнение своих украинских коллег о том, что президент РФ Владимир Путин серьезно не относится к переговорам.

При этом они заявили, что запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с главой Кремля якобы вызвал обеспокоенность в тех частях Европы, Африки и Латинской Америки, где идет война особенно влияет на стоимость продуктов питания и топлива.

Ранее в Офисе президента заявили, что Украина сможет пойти на переговоры с Россией только при одном условии - если та выведет войска. Российские же предложения звучат как ультиматум.

Аналогичное мнение озвучивали и в Украинском МИДе. Там сказали, что единственным реалистическим предложением по возможным переговорам с РФ должно быть немедленное прекращение войны против Украины и вывод оккупационных войск за границы по состоянию на 1991 год.

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