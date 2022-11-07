Wall Street Journal рассказала о недавних контактах Салливана с помощником Путина

Советник Байдена по нацбезопасности Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником Путина Ушаковым и секретарем Совбеза России Патрушевым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Утверждается, что целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта в Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

По данным источников, стремление Салливана к контактам с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных политиков в США, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.

Также газета пишет, что Салливан в диалоге с Киевом призывал послать открытый сигнал о готовности к урегулированию с Москвой.

Напомним, недавно The Washington Post опубликовало материал, в котором утверждается, что администрация президента США Джо Байдена якобы просит руководство Украины "продемонстрировать открытость переговоров с Россией".

При этом сейчас Украина не ведет переговоров с Россией, кроме вопроса об обмене пленными.

Так, после незаконной аннексии Путиным оккупированных территорий Украины президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отказывается от диалога с РФ и будет говорить только тогда, когда к власти в страны-агрессора придет другое руководство.

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