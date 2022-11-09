Не видим ничего, что указывало бы на готовность РФ ответственно участвовать в переговорах, - Госдеп

Соединенные Штаты сейчас не видят ничего, что указывало бы на готовность России принимать ответственное участие в переговорах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессбрифинг пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса.

Чиновник отметил, что любые заявления Москвы будут оставаться голословными, пока не начнут подкрепляться реальными шагами.

"Может быть несколько способов, которым россияне могли бы продемонстрировать свою готовность, свою способность вести диалог и дипломатию - добросовестный диалог и дипломатию - с Украиной", - сказал Прайс.

По его словам, прежде всего РФ должна прекратить:

бомбардировки гражданских объектов инфраструктуры;

целить по сетям водо- и электроснабжения для украинцев;

умышленные обстрелы жилых районов, гражданских построек, детских площадок, школ, больниц.

В то же время представитель Госдепа напомнил, что Москва имела возможность продемонстрировать свою приверженность диалогу и дипломатии, когда говорилось о ее дальнейшем участии в "зерновом соглашении".

"Вместо этого Россия продолжает держать в заложниках эту инициативу для достижения собственных корыстных целей. Соединенные Штаты не увидели ничего, что указывало бы на то, что россияне сейчас готовы принимать ответственное участие в переговорах", - добавил чиновник.