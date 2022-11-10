Министры обороны трех европейских стран против давления на Украину по переговорам с РФ

Министр обороны Британии Бен Уоллес, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступили против давления на Украину по поводу переговоров с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров, которое приводит The Guardian.

"Мы хотим, чтобы Украина могла обсуждать, решать ли этот вопрос с позиции силы, а не с позиции слабости. И это нынешнее направление движения", - заявил Воллес.

По его словам, западные государства должны помочь Украине бороться за свое право выбора. Оллонгрен поддержала британского коллегу и отметила, что важно, чтобы в этот момент Украина знала, что она может рассчитывать на нас. Для Украины война экзистенциальная, поэтому необходимо продолжать борьбу против российского вторжения.

"Если Россия перестанет воевать, война закончится, но если Украина перестанет воевать, Украины больше не будет", - заявила министр.

Вице-премьер-министр и министр обороны Латвии добавил скепсис в предложения РФ по мирным переговорам. Предложение не может быть подлинным, если в то время они бомбят гражданское население, и что именно РФ несет ответственность за войну в целом.