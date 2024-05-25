Украина увеличивает производство боеприпасов, а США объявили о новой помощи: новости за 24 мая

США выделили Украине еще один пакет военной помощи на сумму 275 млн долларов. Тем временем наша страна масштабирует производство боеприпасов.

Война России против Украины: последние новости

США объявили пакет помощи Украине почти на 300 млн долларов

США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с РФ. Размер объявленного пакета составляет 275 млн долларов.

Как сообщили в Пентагоне, в пакет военной помощи вошли:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для взрыва;

противотанковые мины;

тактические автомобили для эвакуации техники;

каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Украина увеличивает производство боеприпасов

Украина масштабирует производство боеприпасов, как это было с дронами. Правительство увеличило прибыльность для украинских предприятий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за последние два года Украина существенно нарастила изготовление собственного оружия. Среди самых успешных кейсов - производство разных типов дронов.

Одним из факторов увеличения производства стало привлечение частных компаний. Кабмин установил для них норму рентабельности на уровне 25%, и в итоге производство дронов за год выросло в 100 раз.

"Теперь этот успешный кейс с дронами масштабируем на изготовление боеприпасов. Утверждаем постановление, устанавливающее для отечественных производителей боеприпасов уровень доходности в размере до 25% от их себестоимости", - заявил Шмыгаль.

Как пояснил премьер, это решение позволит производителям расширить и модернизировать свои линии.

В Украину прибыла новая немецкая система ПВО IRIS-T

В Украину вчера, 24 мая, прибыла новая система противовоздушной обороны из Германии. Она способна перехватывать крылатые ракеты противника.

В настоящее время Украина имеет четыре системы средней дальности IRIS-T и одну систему малой дальности IRIS-T. При этом Германия пообещала Киеву девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, производимых компанией Diehl Defense.

Украинские дроны повредили важную РЛС в Краснодарском крае

Украинские дроны смогли поразить важную радиолокационную станцию "Воронеж-ДМ", расположенную в Краснодарском крае РФ. Она частично "следила" за территорией оккупированного Крыма.

Как отмечает Defense Express, 22 мая в сети появилась информация о возможной атаке дронов на РЛС россиян. А вчера появились фотографии, на которых действительно видны повреждения, нанесшие дроны.

Издание указывает, что попадания пришлись, в частности, в административные здания для размещения персонала и управления этой РЛС.

Журналисты указывают, что заявленная дальность целей, которые может "увидеть" "Воронеж-ДМ", составляет до 6 тысяч километров. Здесь речь может идти о баллистических и крылатых ракетах, а также якобы о "космических объектах".

СМИ проанализировали схему с зонами обзора и смогли убедиться, что пораженная РЛС перекрывает зону обзора частично над временно оккупированным Крымом.

При этом ее основным вектором обзора являются Балканы и Средиземноморье как операционные зоны НАТО, а также Азия, включая Персидский залив.

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Среди прочего в него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

Полный список содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:

десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);

3 реактивные системы залпового огня HIMARS;

20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

8500 снарядов 155 мм;

20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

одна бронированная инженерная машина DACHS;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

четыре противоменных танка WISENT 1 с запасными частями;

два противоминных плуга;

16 автоцистерн Zetros;

400 светодиодных ламп;

530 штурмовых винтовок MK 556;

80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;

111 винтовок CR 308;

1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Оптимизация в Генштабе: штат сократят на 60% и отправят в боевые подразделения

Начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский отметил, что в феврале-марте 2024 года в Генеральном штабе было проведено функциональное исследование по оптимизации штата некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

Как пояснил бригадный генерал, это включает в себя расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Это в свою очередь позволит устранить дублирование функций, а также уменьшить штат на 60%.

Острянский добавил, что планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это позволит для ротации подразделений, уже длительное время находящихся в зоне боевых действий.

Отключение света в Украине 25 мая продлится всего 2 часа

Сегодня в Украине снова будут введены графики отключения света. Однако только в часы максимального вечернего потребления.

"Графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 - в часы максимального вечернего потребления", - сообщили в "Укрэнерго".

В то же время в компании объяснили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться.

По данным компании, отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.