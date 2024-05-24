Генштаб сообщил о частичном успехе россиян вблизи Ивановки на Купянском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

С начала этих суток на фронте произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 494 обстрела позиций украинских войск, сбросили одну авиабомбу.

На Харьковском направлении россияне трижды пытались штурмовать позиции ВСУ. Силы обороны отразили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Продолжаются боевые действия в районах Глубокого и Волчанска. Потери позиций не допущены.

За прошедшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 137 человек (31 - убитыми) и 23 единицы военной техники.

На Купянском направлении с начала суток произошло десять боевых столкновений. Наши защитники успешно отразили одну атаку российских захватчиков в направлении Дружелюбовки. В районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются.

"Вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки", - сообщает Генштаб.

Вчера оккупанты потеряли на Купянском направлении 353 человека (из них 117 - убитыми) и 81 единицу техники. Также уничтожены блиндаж и пять складов боеприпасов.

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На Лиманском направлении Силы обороны сдерживают попытки врага продвинуться в Серебрянском лесу. На Северском направлении украинские воины отбивают атаку противника в районе Спорного.

На Краматорском направлении с начала суток ВСУ отбили атаку в районе Клещиевки. При этом на Покровском направлении интенсивность боевых действий сегодня снизилась, в настоящее время противник не совершал наступательных действий.

На Кураховском направлении украинские воины уже отразили три атаки оккупантов. На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, была отражена атака врага в районе Крынок. При этом наши воины проводят меры по усилению оборонных рубежей.