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Россия бросила на Волчанск африканский корпус из бывших вагнеровцев, - британская разведка

Украина, Пятница 24 мая 2024 14:59
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Россия бросила на Волчанск африканский корпус из бывших вагнеровцев, - британская разведка Фото: под Волчанск бросили бывших вагнеровцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На прошлой неделе Россия задействовала подразделения африканского корпуса вместе с регулярными российскими силами и подразделениями "Шторм-Z" во время их наступления на Волчанск на севере Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается сводке, африканский корпус минобороны России, созданный в декабре 2023 года, состоит из более чем 2000 регулярных солдат и офицеров, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в группировке "Вагнера".

По данным британской разведки, отряды африканского корпуса, скорее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере.

"Российское министерство обороны почти наверняка перебросило подразделения африканского корпуса к украинской границе в апреле 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению. Весьма вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины за счет ресурсов, ранее направлявшихся в Африку", - отмечают в Минобороны Британии.

Наступление в Харьковской области

Напомним, российская армия начала наступление на севере Харьковской области 10 мая и захватила несколько населённых пунктов. Также им удалось зайти в Волчанск, но они контролируют не весь город и сейчас там продолжаются уличные бои.

Как заявили в Генштабе ВСУ, украинские войска остановили россиян на севере Харьковской области и планируют наступательные действия.

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