США объявили пакет помощи Украине на почти 300 млн долларов: что в нем
США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с РФ. Размер объявленного пакета составляет 275 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Остапа Ярыша и Минобороны США.
"США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты TOW, Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое", - рассказал Ярыш в публикации в соцсети Х.
Обновлено 21:27.
О выделении нового пакета помощи официально объявило Минобороны США.
"Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить наступление России под Харьковом, оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении американского министерства.
Как сообщили в Пентагоне, в пакет военной помощи вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 60-мм минометные мины;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- боеприпасы для подрыва;
- противотанковые мины;
- тактические автомобили для эвакуации техники;
- каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Это уже пятый пакет помощи, который США выделили Украине после получения нового финансирования от Конгресса.
Помощь Украине от США
США начали помогать Украине оружием еще до начала полномасштабного российского вторжения и продолжают это делать по сей день. Однако зимой в американской помощи Украине была значительная пауза из-за проблем с финансированием.
Только в конце апреля Конгресс США смог выделить более 60 млрд долларов на финансирование американских расходов, связанных с помощью Украине. Около 14 млрд долларов из этого пакета предусмотрено на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины.
Кроме того, в середине мая госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о выделении Украине 2 миллиарда долларов на закупку оружия.
Больше о том, какую помощь за время полномасштабной войны Украина получала от США, - читайте в материале РБК-Украина.
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