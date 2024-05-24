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РФ значительно усилила атаки на Краматорском направлении: подробности от Генштаба

Пятница 24 мая 2024 17:31
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РФ значительно усилила атаки на Краматорском направлении: подробности от Генштаба Архивное фото: РФ значительно усилила атаки на Краматорском направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска усилили штурмовые действия на Краматорском направлении в Донецкой области. Враг атакует в районе Клещиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация в Донецкой области

"Сразу до 12 возросло количество штурмовых действий агрессора на Краматорском направлении", - написали военные.

Враг атакует в районах Клещиевки, микрорайона Новый возле Часового Яра, а также Андреевки, где боевое столкновение продолжается. По Северному враг применил неуправляемые авиаракеты.

На Покровском направлении происходят три боевых столкновения. С начала суток их уже 12. Ситуация контролируемая, украинские воины дают достойный отпор оккупантам.

Противник сосредотачивает штурмы в частности на Новоселовке Первой, поддерживая наступление авиацией. По этому населенному пункту было задействовано уже семь КАБов, еще два таких авиаудара нанесены по Воздвиженке.

  • На Лиманском направлении оккупанты проводили еще один безуспешный штурм, третий за сутки;
  • На Северском направлении российская авиация ударила тремя управляемыми авиабомбами по городу Северск Донецкой области;
  • На Кураховском направлении число боевых столкновений не изменилось. По два КАБа российские террористы запускали на районы населенных пунктов Водяное и Константиновка.

Бои в Харьковской области

На Харьковском направлении, в приграничной полосе, российские оккупанты проводили штурмовые действия от Плетеновки в направлении Тихого. Еще два боевых столкновения продолжаются в Волчанске. А общее число боев на направлении сейчас составляет 11.

На Купянском направлении вражеские наступательные попытки наиболее интенсивные, но и теряет агрессор немало. Всего за сегодня произошло уже 18 боев.

В течение дня здесь обезврежены убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены российский танк и самоходная пушка "Гиацинт". Продолжается шесть боевых столкновений.

Бои на левобережье Днепра

На Приднепровском направлении боевых столкновений пять. Один из боев на левобережье Днепра продолжается. На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Украинские войска наносят противнику огневое поражение, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Также работает наша авиация и ударные беспилотные системы.

Ситуация на фронте

Российские войска пытаются наступать по всей линии фронта. При этом ВСУ уничтожают оккупантов и теперь это будет делать проще, ведь США стали активно направлять военную помощь.

Институт изучения войны сообщал, что вооруженные силы Украины имели небольшое продвижение возле Кременной.

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