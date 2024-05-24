Украина увеличивает производство боеприпасов: что предложил Кабмин

Украина масштабирует производство боеприпасов, как это было с дронами. Правительство увеличило прибыльность для украинских предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Он отметил, что за последние два года Украина существенно нарастила производство собственного оружия. Среди самых успешных кейсов - производство разных типов дронов.

Одним из факторов увеличения производства стало привлечение частных компаний. Кабмин установил для них норму рентабельности на уровне 25%, и в итоге производство дронов за год выросло в 100 раз.

"Теперь этот успешный кейс с дронами масштабируем на изготовление боеприпасов. Утверждаем постановление, устанавливающее для отечественных производителей боеприпасов уровень доходности в размере до 25% от их себестоимости", - заявил Шмыгаль.

Как объяснил премьер, это решение позволит производителям расширить и модернизировать свои линии.

"В то же время ожидаем увидеть новые компании и новые инвестиции. Спасибо всем, кто борется и работает ради сильной Украины, будущего нашего государства, нашей победы", - добавил глава правительства.