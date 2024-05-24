РФ использует новые технологии для провоцирования сбоев в работе Starlink на фронте, - Федоров

Россия задействовала передовые технологии для создания помех спутниковому интернету Starlink, что привело к новым перебоям в работе на северной линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В мае, когда российские войска заняли позиции под Харьковом, они развернули более мощное электронное оружие и более сложные средства, чтобы нарушить работу системы Starlink.

Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров заявил, что в недавних атаках России на Starlink, по-видимому, использовались новые и более совершенные технологии. Ранее эта служба отлично противостояла помехам на полях сражений, где широко применялись средства радиоэлектронной борьбы, радиопомехи и другие нарушения связи.

"Россияне сейчас тестируют различные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink, потому что это так важно для нас", - заявил он, не раскрывая подробностей о том, что он назвал их "мощными" системами электронного оружия.

Федоров добавил, что Украина постоянно общается со SpaceX, чтобы решить проблемы.