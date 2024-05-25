Україна збільшує виробництво боєприпасів, а США оголосили про нову допомогу: новини за 24 травня

США виділили Україні ще один пакет військової допомоги на суму 275 млн доларів. Тим часом наша країна масштабує виробництво боєприпасів.

Війна Росії проти України: останні новини

США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів

США виділили Україні ще один пакет військової допомоги у війні з РФ. Розмір оголошеного пакета становить 275 млн доларів.

Як повідомили в Пентагоні, до пакета військової допомоги увійшли:

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні міни;

ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;

боєприпаси для підриву;

протитанкові міни;

тактичні автомобілі для евакуації техніки;

каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Україна збільшує виробництво боєприпасів

Україна масштабує виробництво боєприпасів, як це було з дронами. Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за останні два роки Україна суттєво наростила виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів - виробництво різних типів дронів.

Одним із факторів збільшення виробництва стало залучення приватних компаній. Кабмін встановив для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів за рік зросло в 100 разів.

"Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів. Затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості", - заявив Шмигаль.

Як пояснив прем'єр, таке рішення дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії.

В Україну прибула нова німецька система ППО IRIS-T

В Україну вчора, 24 травня, прибула нова система протиповітряної оборони із Німеччини. Вона здатна перехоплювати крилаті ракети ворога.

Наразі Україна має чотири системи середньої дальності IRIS-T та одну систему малої дальності IRIS-T. При цьому Німеччина пообіцяла Києву дев'ять IRIS-T SLM і одинадцять IRIS-T SLS, які виробляє компанія Diehl Defense.

Українські дрони пошкодили важливу РЛС в Краснодарському краї

Українські дрони змогли вразити важливу радіолокаційну станцію "Воронеж-ДМ", яка розташована в Краснодарському краї РФ. Вона частково "слідкувала" за територією окупованого Криму.

Як зазначає Defense Express, 22 травня в мережі з'явилася інформація про можливу атаку дронів на РЛС росіян. А вчора з'явилися світлини, на яких справді видно пошкодження, які завдали дрони.

Видання вказує, що влучання припали зокрема в адміністративні будівлі для розміщення персоналу та управління цією РЛС.

Журналісти вказують, що заявлена дальність цілей, які може "побачити" "Воронеж-ДМ", становить до 6 тисяч кілометрів. Тут може йтися про балістичні та крилаті ракети, а також нібито про "космічні об'єкти".

ЗМІ проаналізувало схему із зонами огляду і змогли переконатися, що уражена РЛС перекриває зону огляду частково над тимчасово окупованим Кримом.

При цьому її основним вектором огляду є Балкани та Середземномор'я як операційні зони НАТО, а також Азія, включно з Перською затокою.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ HIMARS.

Повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки від Німеччини виглядає наступним чином:

десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);

3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;

20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

8 500 снарядів 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

одна броньована інженерна машина DACHS;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

чотири протимінні танки WISENT 1 із запасними частинами;

два протимінні плуги;

16 автоцистерн Zetros;

400 світлодіодних ламп;

530 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

111 гвинтівок CR 308;

1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Оптимізація в Генштабі: штат скоротять на 60% і відправлять до бойових підрозділів

Начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський зазначив, що у лютому-березні 2024 року у Генеральному штабі провели функціональне дослідження щодо оптимізації штату деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

Як пояснив бригадний генерал, це включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Це своєю чергою дозволить усунути дублювання функцій, а також зменшити штат на 60%.

Острянський додав, що плануються доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це дасть змогу для ротації підрозділів, які вже тривалий час перебувають у зоні бойових дій.

Відключення світла в Україні 25 травня будуть тривати всього 2 години

Сьогодні в Україні знову будуть введені графіки відключення світла. Однак лише у години максимального вечірнього споживання.

"Графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 - у години максимального вечірнього споживання", - повідомили в "Укренерго".

Водночас в компанії пояснили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

За даними компанії, відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.