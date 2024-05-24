Воздушный террор. Россияне сбросили на Волчанск восемь КАБов за день, - Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 77. Оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать оборону ВСУ. Также Россия развязала в отношении Волчанска в Харьковской области воздушный террор - за сутки по городу прилетело восемь управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, украинские войска принимают меры по удержанию позиций, осуществляют контратакующие действия и уничтожают врага.

Украинская авиация за день поразила 16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, два объекта инфраструктуры и осуществили отдаленное минирование одного района.

На Харьковском направлении враг 12 раз пытался потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия продолжаются. Ситуация в районе Волчанская напряженная, но контролируемая силами обороны.

Российская армия сегодня развязала по этому населенному пункту воздушный террор: по городу прилетело уже в общей сложности восемь управляемых авиабомб. Еще двумя КАБами противник бил по району Белого Колодца, один авиаудар нанес по Малой Даниловке.

На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений с 18 с начала дня.

На Краматорском направлении в настоящее время происходит одно сражение. Всего за сегодня здесь произошло 12 боевых столкновений.

Потери российских захватчиков на Краматорском направлении с начала суток составляют: в живой силе - 25 человек убитыми и ранеными, в вооружении и военной технике - шесть единиц. Уничтожен один автомобиль оккупантов, поражено - пушку, наземную станцию управления дронами, два автомобиля и одну единицу спецтехники.

На Покровском направлении произошло уже 14 боевых столкновений. Противник при поддержке авиации пытается направить основные штурмовые усилия в районе населенных пунктов Новоалександровка и Новоселовка Первая. Ситуация контролируется украинскими воинами.