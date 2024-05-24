РФ наращивает группировки возле границ Черниговской и Сумской областей, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, полковника Игоря Прохоренко во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform .

"Что касается Сумского направления, там на сегодняшний день обстановка стабильная, контролируемая, в приграничных районах РФ удерживает соответствующую группировку войск, которая проводит сковывающие действия, с целью недопущения переброски наших подразделений на другие опасные направления", - сказал Прохоренко.

По его словам, Россия проводит действия, направленные на наращивание своей группировки на границе с Черниговской и остальной приграничной Сумской области.

"Каждый день противник наносит авиационные, артиллерийские удары по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре, применяет БПЛА типа "Шахед", - рассказал Прохоренко.

Он добавил, что в других направлениях обстановка стабильная, резких изменений нет.