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РФ наращивает группировки возле границ Черниговской и Сумской областей, - Генштаб

Пятница 24 мая 2024 16:38
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РФ наращивает группировки возле границ Черниговской и Сумской областей, - Генштаб Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российская армия наращивает группировку возле границ Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, полковника Игоря Прохоренко во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Что касается Сумского направления, там на сегодняшний день обстановка стабильная, контролируемая, в приграничных районах РФ удерживает соответствующую группировку войск, которая проводит сковывающие действия, с целью недопущения переброски наших подразделений на другие опасные направления", - сказал Прохоренко.

По его словам, Россия проводит действия, направленные на наращивание своей группировки на границе с Черниговской и остальной приграничной Сумской области.

"Каждый день противник наносит авиационные, артиллерийские удары по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре, применяет БПЛА типа "Шахед", - рассказал Прохоренко.

Он добавил, что в других направлениях обстановка стабильная, резких изменений нет.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские войска остановили россиян на севере Харьковской области. ВСУ наносят огневое поражение вражеским силам.

Также, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, есть вероятность, что оккупанты могут совершить наступление на Харьковскую область с Сумского направления.

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