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Отключения света 25 мая будут длиться всего 2 часа, - "Укрэнерго"

Украина, Пятница 24 мая 2024 18:48
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Отключения света 25 мая будут длиться всего 2 часа, - "Укрэнерго" Фото: "Укрэнерго" дало графики отключения света на 25 мая (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра в Украине снова будут введены графики отключения света. Однако только в часы максимального вечернего потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 - в часы максимального вечернего потребления", - сообщили в компании.

В то же время в "Укрэнерго" объяснили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

По данным компании, отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

"Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - добавили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

В настоящее время Украина испытывает значительный дефицит электроэнергии. Ведь из-за активизации российских ударов и нехватки достаточного количества противовоздушной обороны россияне все чаще "удачно" бьют по украинским энергетическим объектам.

Напомним, сегодня, 24 мая, Кабинет министров принял постановление, которым для облэнерго устанавливаются правила справедливых графиков отключения электроэнергии.

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