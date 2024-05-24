В Украину прибыла новая немецкая система ПВО IRIS-T, - Spiegel

В Украину сегодня, 24 мая, прибыла новая система противовоздушной обороны из Германии. Она способна перехватывать крылатые ракеты противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Издание отмечает, что федеральное правительство Германии усиливает противовоздушную оборону Украины.

"По информации Spiegel, в пятницу в Украину прибыл еще один зенитный комплекс IRIS-T SLM", - написали журналисты.

По их данным, сейчас Украина имеет четыре системы средней дальности IRIS-T и одну систему малой дальности IRIS-T. При этом Германия пообещала Киеву девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, производимых компанией Diehl Defense.

При этом журналисты отмечают, что Украине не хватает не только зенитных систем, но и боеприпасов к ним. Это связано с усилением воздушных ударов по Украине и теперь производитель пытается удовлетворить запрос Киева по ракетам в ПВО.