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На вес золота. Украинские дроны повредили важную РЛС в Краснодарском крае, - СМИ

Россия, Пятница 24 мая 2024 16:26
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На вес золота. Украинские дроны повредили важную РЛС в Краснодарском крае, - СМИ Архивное фото: украинские дроны повредили важную РЛС (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские дроны смогли поразить важную радиолокационную станцию "Воронеж-ДМ", которая расположена в Краснодарском крае РФ. Она частично "следила" за территорией оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Defense Express.

Отмечается, что вчера в сети появилась информация о возможной атаке дронов на РЛС россиян. А сегодня появились фотографии, на которых действительно видно повреждения, которые нанесли дроны.

На вес золота. Украинские дроны повредили важную РЛС в Краснодарском крае, - СМИ

Фото: Пораженная РЛС (defence-ua.com)

Издание указывает, что попадания пришлись в частности в административные здания для размещения персонала и управления этой РЛС.

Как РЛС связана с Крымом

Журналисты указывают, что заявленная дальность целей, которые может "увидеть" "Воронеж-ДМ", составляет до 6 тысяч километров. Здесь речь может идти о баллистических и крылатых ракетах, а также якобы о "космических объектах".

СМИ проанализировало схему с зонами обзора и смогли убедиться, что пораженная РЛС перекрывает зону обзора частично над временно оккупированным Крымом.

При этом ее основным вектором обзора являются Балканы и Средиземноморье как операционные зоны НАТО, а также Азия, включая Персидский залив.

Какой ущерб могли понести россияне

Издание напомнило, что в РФ заявляли о якобы около 10 размещенных РЛС "Воронеж", которые между собой отличаются лишь диапазонами рабочих частот. Та, которую украинским войскам удалось поразить, работала в дециметровом диапазоне радиоволн, и якобы была способна вести одновременно до 500 воздушных целей.

Также россияне заявляли, что срок постройки такой РЛС мог составлять около 12-18 месяцев, и на это могли бы потратить около 1,5 миллиарда рублей.

"Однако здесь надо смотреть не только на формальный показатель затрат, но и на фактический срок ввода в эксплуатацию - например, пораженная возле Армавира "Воронеж-ДМ" формально была запущена еще в 2009 году", - пишут журналисты.

При этом в 2017 году она находилась на "опытно-боевом дежурстве". Это означает, что Минобороны РФ считало эту станцию "сырой".

Не первая атака на загоризонтные РЛС

В апреле сообщалось, что украинские разведчики атаковали российский загоризонтный радиолокатор "Контейнер" в Мордовии. Для атаки использовались дроны.

Целью спецоперации был загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер". Дальность обнаружения установки составляет 3 тысячи км, высота обнаружения - 100 км.

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