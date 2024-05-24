ВСУ продвинулись в сторону Кременной, а РФ пробует контрнаступать возле острова Нестрига: карты ISW

Вооруженные силы Украины имели небольшое продвижение в Кременной. В то же время, россияне пытаются вытеснить ВСУ из района Крынок и острова Нестрига.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Харьковская область

Украинские войска недавно отразили маргинальные территории севернее Харькова во время российских атак в этом районе. Данные свидетельствуют, что украинские силы недавно немного продвинулись юго-восточнее Лукьянцев, но россияне продолжали наземные атаки вблизи Липцев.

Российские войска продолжили атаки в Волчанске и его окрестностях, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Россияне утверждали, что российские войска продвинулись к Волчанску на глубину до 400 метров, но ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.

Операция №2 - Луганская область

Украинские силы незначительно продвинулись к югу от Кременной, но россияне продолжают атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Также украинские силы недавно незначительно продвинулись севернее Белогоровки. Российские войска продолжают штурм лесных массивов к северу от Купянска и пытаются прорвать украинскую оборону возле Кисловки.

Российские войска также вели штурмы к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска близ Берестового и Стельмаховки; юго-западнее Сватового - Новоегоровка, Грековка, Невское, Макеевка, Дружелюбовка, Нововодяное; к западу от Кременной у Тернов и Торского; и к югу от Кременной у Григоровки и Белогоровки.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 22 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северу от Берестового (юго-восточнее Северского).

Также войска РФ, вероятно, продвинулись вблизи Часового Яра, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. ISW не нашел визуального подтверждения российских заявлений.

Бои также продолжались восточнее Часового Яра возле Ивановского и юго-восточнее Часового Яра возле Клещиевки.

Российские силы недавно продвинулись к западу и северо-западу от Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций. Дополнительные геолокационные кадры показывают, что российские войска продвигались к западу от Бердичев (к северо-западу от Авдеевки). Бои также продолжались севернее Авдеевки у Калинового; северо-западнее Авдеевки возле Очеретино, Новоалександриевки, Архангельского, Сокола, Новопокровского, Соловьева; и к западу от Авдеевки у Нетайловой.

Российские силы недавно продвинулись западнее города Донецка на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что российские силы недавно продвинулись в юго-западной и восточной Красногоровке (к западу от Донецка). Бои также продолжались к западу от Донецка вблизи Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

Российские войска недавно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска на мотоциклах недавно продвинулись в центр Старомайорского (южнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

Представитель украинского подразделения, действующего вблизи Роботиного, заявил, что украинские силы контролируют Роботино, опроверг недавнее заявление Министерства обороны России о захвате населенного пункта российскими войсками. Он отметил, что в окрестностях Роботиного действуют российские военнослужащие на байках и небольшие группы, ведущие разведку.

Российские войска продолжали наступление на украинские позиции в восточной (левобережной) Херсонской области, в том числе близ Кринок. Подразделения российской 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) действуют вблизи острова Нестрига в дельте реки Днепр.

Спутниковые снимки, опубликованные 23 мая, показывают повреждение инфраструктуры русского порта в Севастополе в результате удара 19 мая.

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