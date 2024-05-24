ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне, - Зеленский

Силам обороны Украины удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. Речь идет о Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского .

Зеленский добавил, что сегодня обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.

Он поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

"Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты", - сказал президент.

Бои в Харьковской области

Российские войска захватили небольшое количество территорий на севере Харьковской области и продолжают обстреливать приграничные населенные пункты.

В то же время Генштаб сообщал, что Россия решила в отношении Волчанска в Харьковской области воздушный террор.

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