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ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне, - Зеленский

Украина, Пятница 24 мая 2024 21:14
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ВСУ взяли под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли россияне, - Зеленский Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Силам обороны Украины удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. Речь идет о Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты", - сказал президент.

Он поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

Зеленский добавил, что сегодня обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.

Бои в Харьковской области

Российские войска захватили небольшое количество территорий на севере Харьковской области и продолжают обстреливать приграничные населенные пункты.

В то же время Генштаб сообщал, что Россия решила в отношении Волчанска в Харьковской области воздушный террор.

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