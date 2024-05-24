Оптимизация в Генштабе: штат сократят на 60% и отправят в боевые подразделения

Генеральный штаб провел обследование и принял решение об оптимизации. Штат сократят на 60%, часть военных отправят в боевые части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгения Острянского во время брифинга.

Он отметил, что в феврале-марте 2024 года в Генеральном штабе было проведено функциональное исследование по оптимизации штата некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

Как пояснил бригадный генерал, это включает в себя расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Это в свою очередь позволит устранить дублирование функций, а также уменьшить штат на 60%.

Острянский добавил, что планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это даст возможность ротации подразделений, находящихся в зоне боевых действий длительное время.

"Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые напрямую осуществляют управление группировками войск", - отметил бригадный генерал.