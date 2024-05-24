Боеприпасы, HIMARS и Leopard 1. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Германия объявила о новым пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:
- десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);
- 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
- 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
- 8 500 снарядов 155 мм;
- 20 разведывательных беспилотника VECTOR с запасными частями;
- 34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
- один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
- одна бронированная инженерная машина DACHS;
- одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
- четыре противоминных танков WISENT 1 с запасными частями;
- два противоминных плуга;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 светодиодных ламп;
- 530 штурмовых винтовок MK 556;
- 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;
- 111 винтовок CR 308;
- 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.
Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.
Помощь Украине от Германии
В феврале 2023 года генерал Карстен Бройер, генеральный инспектор Вооруженных сил Германии, пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.
Уже на следующий день правительство Германии обновило список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов.
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