Боеприпасы, HIMARS и Leopard 1. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Германия объявила о новым пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

Помощь Украине от Германии

В феврале 2023 года генерал Карстен Бройер, генеральный инспектор Вооруженных сил Германии, пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.

Уже на следующий день правительство Германии обновило список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов.

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