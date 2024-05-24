ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники не исключают возможного наступления РФ в Сумской области: должны быть готовы

Сумы, Пятница 24 мая 2024 08:38
UA EN RU
Пограничники не исключают возможного наступления РФ в Сумской области: должны быть готовы Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники не исключают, что россияне могут начать наступление в Сумской области, как это произошло в Харьковской области. Хотя сейчас у оккупантов нет достаточно сил для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Конечно, следует ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации на любом из направлений, включая направление Сум. По примеру того, что россияне сделали в Харьковской области, по направлению населенного пункта Липки, Волчанск, такую же ситуацию россияне могут развернуть в направлении Сумской области", - сказал спикер.

Демченко отметил, что провокации россиян направлены на то, чтобы растянуть украинские силы на фронте. Однако, по его словам, пока россияне не готовят наступление в Сумской области.

При этом спикер ГПСУ подчеркнул, что Силы обороны Украины должны быть готовы к любой ситуации.

"Состоянием сейчас мы не фиксируем, что у россиян достаточно сил для того, чтобы достичь какой-то своей стратегической цели, для того, чтобы продвинуться вглубь территории Украины. Это и по технике, и по личному составу. Конечно, силы врага могут преобладать наши силы. Поэтому, несмотря на то, что у россиян недостаточно своих мощностей, они могут создать такое же, как по направлению Харьковской области, и по Сумской. Мы должны быть готовы к любой ситуации", - подчеркнул он.

Наступление РФ в Харьковской области

Напомним, что ситуация в Харьковской области обострилась. Российские войска пошли в наступление на севере области. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что оккупанты дошли до первой из трех линий обороны.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, россияне несут потери, оккупанты увязли в Волчанске в уличных боях.

Детальнее о том, что происходит на фронте и смогут ли ВСУ переломить ход войны - материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Харьков Война в Украине Война России против Украины Пограничная служба Пограничники
NEWS
ВСУ продвинулись в сторону Кременной, а РФ пробует контрнаступать возле острова Нестрига: карты ISW
ВСУ продвинулись в сторону Кременной, а РФ пробует контрнаступать возле острова Нестрига: карты ISW
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать