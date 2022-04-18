Удари по українських містах, підготовка окупантами "референдуму", запобіжний захід Медведчуку: новини за вихідні
Чергові обстріли українських міст російськими військами призвели до нових жертв, окупанти готують "референдум" у Херсоні, суд у Львові відправив Віктора Медведчука під арешт. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 16-17 квітня – в матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Українські військові провели кілька успішних операцій в Харківській області. Вдалося звільнити Базаліївку, Леб‘яже й частину Кутузівки.
- Збройні Сили України (ЗСУ) в обложеному російськими військами Маріуполі відкинули ультиматум окупантів про здачу. Місто не впало і продовжує захищатися. При цьому, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Маріуполя як міста більше не існує.
- Українські військові на Харківському напрямку завдали потужні удари по противнику. Знищено 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР), а також колону підрозділів морської піхоти окупантів.
- У селі Білка Сумської області після перебування російських військових було виявлено залишки хімічної зброї, а саме зарин та інші речовини.
- Черговий ворожий обстріл центральної частини Харкова призвів до нових жертв. За попередніми даними, загинуло п'ятеро осіб.
- Російські війська вранці 17 квітня завдали ракетного удару по Броварах (Київська область). Під удар потрапили кілька інфраструктурних об'єктів.
- У суботу, 16 квітня, Лівий берег Києва піддався обстрілу. В результаті події загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.
- Російські війська завдали ракетного удару по фермі біля Полтави. В результаті загинув місцевий сторож.
- Сили ППО збили над Запоріжжям дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків постраждала жінка, її госпіталізували.
Ядерна зброя, переговори з Росією та Маріуполь: ключове зі спілкування Зеленського з журналістами
Президент Україна провів зустріч з представниками українських ЗМІ. Відповів на низку питань щодо ядерної зброї Росії, переговорів та захисників Маріуполя.
Про головне зі зустрічі президента з українськими журналістами - в матеріалі РБК-Україна.
Окупанти готують "референдум" у Херсоні на першу декаду травня, - Денісова
Російські окупанти мають намір провести так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки" в період з 1 по 10 травня. У Новій Каховці вже почали друкувати бюлетені. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.
За її словами, окупанти в Херсоні мають намір використати схему, яка була випробувана в Луганську і Донецьку в 2014 році.
Італія, Румунія та Естонія заборонили російським судам заходити в свої порти
Італія з 17 квітня в рамках європейських санкцій проти Росії закрила порти для російських кораблів. Заборона також поширюється на кораблі, які змінили прапори після 24 лютого.
Військово-морська адміністрація Румунії також заборонила кораблям під російським прапорам заходити в свої порти. Аналогічне рішення прийняв уряд Естонії.
Медведчука відправив під арешт суд у Львові
Личаківський районний суд Львова в режимі відеоконференції змінив запобіжний захід лідеру партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.
Личаківський районний суд Львова обрав політику-втікачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Мотивацією такого рішення стало порушення лідером ОПЗЖ умов домашнього арешту.
Джонсон у великодньому привітанні заговорив українською
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував великоднє привітання. Політик у черговий раз висловив підтримку нашій країні і навіть заговорив українською.
Глава уряду Британії побажав християнам з усього світу щасливих і благословенних великодніх свят. Також він у своєму привітанні звернувся до українців. "Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що вповаєте на Господа", - сказав Джонсон.