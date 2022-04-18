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Удари по українських містах, підготовка окупантами "референдуму", запобіжний захід Медведчуку: новини за вихідні

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Понеділок 18 квітня 2022 08:30
Удари по українських містах, підготовка окупантами "референдуму", запобіжний захід Медведчуку: новини за вихідні Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Чергові обстріли українських міст російськими військами призвели до нових жертв, окупанти готують "референдум" у Херсоні, суд у Львові відправив Віктора Медведчука під арешт. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 16-17 квітня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Ядерна зброя, переговори з Росією та Маріуполь: ключове зі спілкування Зеленського з журналістами

Президент Україна провів зустріч з представниками українських ЗМІ. Відповів на низку питань щодо ядерної зброї Росії, переговорів та захисників Маріуполя.

Про головне зі зустрічі президента з українськими журналістами - в матеріалі РБК-Україна.

Окупанти готують "референдум" у Херсоні на першу декаду травня, - Денісова

Російські окупанти мають намір провести так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки" в період з 1 по 10 травня. У Новій Каховці вже почали друкувати бюлетені. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, окупанти в Херсоні мають намір використати схему, яка була випробувана в Луганську і Донецьку в 2014 році.

Італія, Румунія та Естонія заборонили російським судам заходити в свої порти

Італія з 17 квітня в рамках європейських санкцій проти Росії закрила порти для російських кораблів. Заборона також поширюється на кораблі, які змінили прапори після 24 лютого.

Військово-морська адміністрація Румунії також заборонила кораблям під російським прапорам заходити в свої порти. Аналогічне рішення прийняв уряд Естонії.

Медведчука відправив під арешт суд у Львові

Личаківський районний суд Львова в режимі відеоконференції змінив запобіжний захід лідеру партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.

Личаківський районний суд Львова обрав політику-втікачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Мотивацією такого рішення стало порушення лідером ОПЗЖ умов домашнього арешту.

Джонсон у великодньому привітанні заговорив українською

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував великоднє привітання. Політик у черговий раз висловив підтримку нашій країні і навіть заговорив українською.

Глава уряду Британії побажав християнам з усього світу щасливих і благословенних великодніх свят. Також він у своєму привітанні звернувся до українців. "Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що вповаєте на Господа", - сказав Джонсон.

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