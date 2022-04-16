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Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити в свої порти

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Бухарест, Субота 16 квітня 2022 12:21
Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити в свої порти Фото: Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити в свої порти (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Військово-морська адміністрація Румунії заборонила кораблям під російським прапорам заходити в свої порти. Заборона почне діяти з неділі, 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ziua de Constanta.

У відомстві повідомили, що під забороною буде захід "будь-яких судів, зареєстрованих під російським прапором, у тому числі судів, які змінили російський прапор на прапор будь-якої іншої держави або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року".

Однак Румунія дозволить заходити в свої порти російським судам, які потребують допомоги або шукають місце притулку.

Також виняток буде зроблено для кораблів, яким потрібна аварійна зупинка.

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