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В одному із сіл Сумської області, де були окупанти, знайшли зарин

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Сумська область, Субота 16 квітня 2022 20:50
В одному із сіл Сумської області, де були окупанти, знайшли зарин У Сумській області знайшли зарин (Faceboo.com)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Білка Сумської області після перебування російських військових було виявлено залишки хімічної зброї, а саме зарин та інші речовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Тростянця Юрія Бова в ефірі Українського радіо.

За його словами, у селі виявили ампули. Наразі цим займається Служба безпеки України.

"Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї - це зарин та інші речовини. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах", - сказав мер Тростянця.

Також він також зазначив, що місяць окупанти перебували у Тростянці, за цей час вони розставили багато своїх розтяжок. Окрім того, заміновано чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон та адміністративних об’єктів.

Зазначається, що у Тростянці над розмінуванням щоденно працюють дві групи: одна із ДСНС, інша - з військових.

Раніше ми повідомляли, що таке зарин і як розпізнати хімічну атаку.

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