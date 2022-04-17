ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти завдали ракетного удару по Броварах. Можливі перебої з водою і світлом

Новость на русском →
Бровари, Неділя 17 квітня 2022 09:30
Окупанти завдали ракетного удару по Броварах. Можливі перебої з водою і світлом Фото: Росія завдала ракетного удару по Броварах (tass)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська вранці 17 квітня завдали ракетного удару по Броварах (Київська область). Під удар потрапили кілька інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Броварів Ігоря Сапожка.

"Сьогодні з самого ранку були попадання в ряд інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу зберігати спокій, можливі перебої з електроенергією та водопостачанням. Всі служби працюють в посиленому режимі", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше київська влада припустила, що ранкові звуки вибухів у столиці були викликані роботою українських засобів протиповітряної оборони. Самих вибухів у Києві не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бровары Війна Росії проти України
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв