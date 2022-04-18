ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Удары по украинским городам, подготовка оккупантами "референдума", мера пресечения Медведчуку: новости за выходные

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 08:30
Удары по украинским городам, подготовка оккупантами "референдума", мера пресечения Медведчуку: новости за выходные Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Очередные обстрелы украинских городов российскими войсками привели к новым жертвам, оккупанты готовят "референдум" в Херсоне, суд во Львове отправил Виктора Медведчука под арест. Подробнее о том, что произошло на выходных, 16-17 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Ядерное оружие, переговоры с Россией и Мариуполь: ключевое из общения Зеленского с журналистами

Президент Украины провел встречу с представителями украинских СМИ. Ответил на ряд вопросов касаемо ядерного оружия России, переговоров и защитников Мариуполя.

Главное из встречи президента с украинскими журналистами - в материале РБК-Украина.

Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне на первую декаду мая, - Денисова

Российские оккупанты намерены провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики" в период с 1 по 10 мая. В Новой Каховке уже начали печатать бюллетени. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, оккупанты в Херсоне намерены использовать схему, которая была опробована в Луганске и Донецке в 2014 году.

Италия, Румыния и Эстония запретили российским судам заходить в свои порты

Италия с 17 апреля в рамках европейских санкций против России закрыла порты для российских кораблей. Запрет также распространяется на корабли, которые сменили флаги после 24 февраля.

Военно-морская администрация Румынии также запретила кораблям под российским флагам заходить в свои порты. Аналогичное решение приняло правительство Эстонии.

Медведчука отправил под арест суд во Львове

Лычаковский районный суд Львова в режиме видеоконференции изменил меру пресечения лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Лычаковский районный суд Львова избрал политику-беглецу меру пресечения в виде содержания под стражей. Мотивацией такого решения явилось нарушение лидером ОПЗЖ условий домашнего ареста.

Джонсон в пасхальном поздравлении заговорил по-украински

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал пасхальное поздравление. Политик в очередной раз выразил поддержку нашей стране и даже заговорил по-украински.

Глава правительства Британии пожелал христианам со всего мира счастливых и благословенных пасхальных праздников. Также он в своем поздравлении обратился к украинцам. "Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа", - сказал Джонсон.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"