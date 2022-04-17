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Естонія заборонила російським судам заходити в свої порти

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Таллінн, Неділя 17 квітня 2022 14:25
Естонія заборонила російським судам заходити в свої порти Фото: Естонія заборонила російським судам заходити в свої порти (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії прийняв рішення заборонити російським судам заходити в свої порти. Заборона почала діяти в неділю, 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Міністерство економіки і комунікації повідомило, що для суден, які змінили свій прапор з російського на інший прапор після 24 лютого, порти Європейського Союзу тепер також закриті.

"Кремль не показує жодних ознак припинення своєї агресії, тому Європа поступово шукає стратегічні способи зробити вартість війни настільки високою, щоб зникла перспектива продовження військового наступу на Україну. Крім країн, всі підприємства, чия діяльність так чи інакше пов'язана з Росією, повинні будуть переосмислити свою діяльність, щоб впоратися в новому економічному просторі", - сказав міністр економіки і комунікації Тааві Аас.

Однак у виняткових випадках, в естонські порти зможуть заходити російські судна, які терплять лихо. При цьому вони повинні отримати дозвіл Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії, який заздалегідь визначить необхідність надання допомоги.

Раніше ще кілька країн заборонили входити російським суднам у свої порти. Зокрема:

  • Бельгія,
  • Румунія,
  • Болгарія,
  • Італія.

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Естонія Російська Федерація
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