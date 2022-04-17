Ситуація розбиває серце. Маріуполя як міста більше не існує, - Кулеба
Ситуація в Маріуполі наразі є важкою. Через постійні обстріли з боку окупантів, місто більше не існує.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю для Face the Nation.
"Ситуація в Маріуполі важка з військової точки зору й несамовита. Місто більше не існує. Залишки української армії та велика група цивільних осіб фактично оточені російськими військами", - заявив міністр.
За словами Кулеби, військові продовжують боротися, однак, враховуючи звірства Росії, окупанти вирішили зрівняти місто із землею.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, в обложеному російськими військами Маріуполі, українські захисники відкинули ультиматум окупантів про здачу.
Війна Росії проти України триває п'ятдесят три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.