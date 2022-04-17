Ситуація розбиває серце. Маріуполя як міста більше не існує, - Кулеба

Ситуація в Маріуполі наразі є важкою. Через постійні обстріли з боку окупантів, місто більше не існує.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю для Face the Nation.

"Ситуація в Маріуполі важка з військової точки зору й несамовита. Місто більше не існує. Залишки української армії та велика група цивільних осіб фактично оточені російськими військами", - заявив міністр. За словами Кулеби, військові продовжують боротися, однак, враховуючи звірства Росії, окупанти вирішили зрівняти місто із землею.