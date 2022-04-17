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Ситуація розбиває серце. Маріуполя як міста більше не існує, - Кулеба

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Неділя 17 квітня 2022 20:08
Ситуація розбиває серце. Маріуполя як міста більше не існує, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація в Маріуполі наразі є важкою. Через постійні обстріли з боку окупантів, місто більше не існує.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю для Face the Nation.

"Ситуація в Маріуполі важка з військової точки зору й несамовита. Місто більше не існує. Залишки української армії та велика група цивільних осіб фактично оточені російськими військами", - заявив міністр.

За словами Кулеби, військові продовжують боротися, однак, враховуючи звірства Росії, окупанти вирішили зрівняти місто із землею.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, в обложеному російськими військами Маріуполі, українські захисники відкинули ультиматум окупантів про здачу.

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