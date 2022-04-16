У Києві в результаті обстрілу загинула одна людина, ще кілька поранені

У суботу, 16 квітня, Лівий берег Києва піддався обстрілу. В результаті події загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.