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Італія з завтрашнього дня закриває порти для російських кораблів

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Рим, Субота 16 квітня 2022 15:52
Італія з завтрашнього дня закриває порти для російських кораблів Фото: російським кораблям закрили порти в Італії (gcaptain com)
Автор: Ілона Свиридова

Італія з 17 квітня в рамках європейських санкцій проти Росії закриває порти для російських кораблів. Заборона також поширюється на кораблі, які змінили прапори після 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на repubblica.it.

Повідомляється, що російські судна, які зараз знаходяться в італійських портах, повинні будуть залишити їх відразу після завершення комерційної діяльності.

Зазначимо, згідно з європейськими санкціями, заборонено приймати російські судна в портах країн-учасниць ЄС.

"Цей захід поширюється також на судна, які змінили свій прапор з російського на будь-який інший після 24 лютого 2022 року", - йдеться в циркулярі.

У той же час заборона не поширюється на судна, які потребують допомоги або притулку, яким потрібен доступ в порти з міркувань безпеки або які врятували людей в море.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити в свої порти.

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