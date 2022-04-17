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Близько 100 окупантів, 5 танків та 10 бронемашин: ЗСУ розбили ворога на Харківському напрямку

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Харківська область, Неділя 17 квітня 2022 11:58
Близько 100 окупантів, 5 танків та 10 бронемашин: ЗСУ розбили ворога на Харківському напрямку Фото: ЗСУ знищили колону морпіхів, 5 танків та 10 бронемашин на Харківському напрямку (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові на Харківському напрямку завдали потужні удари по противнику. Знищено 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР), а також колону підрозділів морської піхоти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 81 окремої аеромобільної бригади.

"Завдяки точним розрахункам та іншим заходам, вогнем реактивників були нанесені потужні удари по наступаючим силам противника. Зокрема, за підтвердженою інформацією, противник зазнав великих втрат: 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР) та близько сотні живої противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьогодні, з початку повномасштабної війни Росії проти України противник втратив близько 20 300 військовослужбовців. Також знищено понад 2 000 бронемашин.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили російський безпілотник в Донецькій області.

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