Ядерна зброя, переговори з Росією та Маріуполь: ключове зі спілкування Зеленського з журналістами

Про головне зі зустрічі президента з українськими журналістами - в матеріалі РБК-Україна .

Головне зі зустрічі з президентом:

За словами президента, країна може укласти два договори: один за гарантіями безпеки, а інший - безпосередньо з Росією.

"РФ хотіла б бачити один договір, куди б ВСЕ увійшло, але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки" - заявив Зеленський.

Окупанти вимагають здачі українських військових у Маріуполі, однак довіри до обіцянок Росії немає.

"Ми розуміємо, що є різне ставлення росіян до різних наших частин, які знаходяться в Маріуполі. Деякі вони прямо ненавидять. Це може бути Іловайськ", - сказав Зеленський.

За словами президента, риторика союзників "потеплішала", однак озброєння досі недостатньо.

"Між часом як у якійсь країні оголосять про рішення поставити нам якусь зброю і тим, коли вона реально у нас з'являється, минає 2-3 тижні", - підкреслив Зеленський.

"Наразі жодна країна не формалізувала свою готовність виступити гарантом безпеки України, взявши на себе відповідні зобов'язання", - заявив президент.

Водночас є країни, які "демонструють таку готовність", серед них:

США;

Британія;

Туреччина;

Італія;

Польща;

Євросоюз в цілому;

Франція;

Німеччина.

Зеленський зауважив, що більше подробиць буде відомо через тиждень.

"Росія може застосувати будь-яку зброю і вірити їм не можна. Як і наші гарантії безпеки - їх треба так виписати, розраховуючи на те, що наступного дня вони не підуть на нас зі зброєю. Нехай йдуть, але ми зможемо тоді на це відповісти", – сказав президент.

Зеленський відзначив, що світ повинен не очікувати такого кроку, а повинен бути готовим до нього.

Російський олігарх Роман Абрамович бере участь у мирних переговорах між нашими країнами та виступає, як член російської делегації.

"Я думаю, що Абрамович у складі цієї делегації, як мені говорили, представляв ту сторону, яка виступає за дипломатичне вирішення цього питання і припинення війни", - сказав Зеленський.

"Чим більше у нас буде Бородянок, тим менше шансів, що ці переговори в принципі будуть. Вони самі (росіяни, - ред.) роблять, мені здається, великі помилки. Знищення наших хлопців у Маріуполі, що вони зараз роблять, остаточно може поставити крапку на будь-яких форматах переговорів. Це їх велика помилка - якщо вони дійсно кажуть, що хочуть це закінчити", - сказав Зеленський.

"Маріуполь – це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше", – заявив Зеленський.

Окупант намагається захопити якомога більше територій України, аби посилити свою позицію під час переговорів.

"Вони хочуть забрати якусь нашу територію, окупувати побільше, щоб мати тиск. Тоді це не про дипломатію. Навіщо ви тоді зустрічаєтеся? Навіщо я буду зустрічатися, якщо їх бажання - захопити всю державу?"- сказав Зеленський.

Як приклад, Зеленський навів саме Донбас. За його словами, на тимчасово окупованих територіях проживає багато українців, які вважають себе громадянами нашої країни. Водночас є й бойовики, які бажають стати частиною Росії, яка, зі свого боку, називає “їх” території “республіками”.

"Ті бояться бути "республіками", бо якщо вони окремі "республіки", то Україна певною мірою може до них прийти. Може. Росія боїться, що Україна може туди прийти і хоче нейтрального статусу, щоб Україна туди не прийшла. Багато питань, у мене головне питання: а що ми хочемо, щоб там було?" – сказав Зеленський.

"Ми готові обміняти Медведчука, на українських військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони відреагують", - сказав Зеленський.

Сьогодні дефіцит українського бюджету становить сім мільярдів євро щомісяця.

"Це зарплати, пенсії, соцпідтримка. У нас дефіцит сім мільярдів євро. Складна ситуація. Ці суми знають усі: США, Євросоюз, Британія. І, до речі, наприкінці місяця зможемо побачити, як нас підтримують ті чи інші партнери", - сказав президент, додавши, що Україна все ж зможе вийти із цієї ситуації.

"Ніхто вам точної відповіді не дасть. Чи можуть повернутися росіяни? Можуть. Але чи потрібно, щоб працювало місто (Київ, -ред.)? Сто відсотків. Ці сім мільярдів (євро, - ред.), про які я говорив раніше - це Для нашої держави нічого.Якщо люди будуть працювати, нам не треба буде принижуватися і просити якісь гроші. Для цього треба, щоб країна працювала і жила", - заявив Зеленський.