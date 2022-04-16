Медведчука відправив під арешт суд у Львові
Личаківський районний суд Львова в режимі відеоконференції змінив запобіжний захід лідеру партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис райсуду в Facebook.
Личаківський районний суд Львова обрав політику-втікачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Мотивацією такого рішення стало порушення лідером ОПЗЖ умов домашнього арешту.
"За наслідками розгляду вказаного клопотання слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, Медведчука підозрюють у державній зраді пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією він перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.
Нагадаємо, що секретар РНБО Данілов розповів про затримання Медведчука на західному кордоні.
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