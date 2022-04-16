Дві ворожі ракети збили над Запоріжжям: внаслідок падіння уламків є постраждала

Сили ППО збили над Запоріжжям дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків постраждала жінка, її госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОВА.

"Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, засобами ППО було збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі. Від вибуху у будинках повилітали вікна", - йдеться в повідомленні.

Наразі масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються.

За попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років, яку вже доправлено до лікарні. Медики повідомили, що загрози для її життя немає.

"Надана медична допомога в умовах лікарні, в подальшому пацієнтка буде лікуватися та спостерігатися хірургом амбулаторно", - уточнюють в повідомленні.

Також пошкоджено один приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль. Усі подробиці інциденту уточнюються.

Фото: над Запоріжжям було збито дві російські ракети (t.me/zoda_gov_ua)

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли Василівку Запорізької області. В результаті загинула одна особа і ще п'ятеро поранені.

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