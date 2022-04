Джонсон у великодньому привітанні заговорив українською

Глава уряду Британії побажав християнам з усього світу щасливих і благословенних великодніх свят. Також він у своєму привітанні звернувся до українців.

"Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що вповаєте на Господа", - сказав Джонсон.

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.



May the risen Christ’s message of hope bring you strength.



