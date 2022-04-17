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Джонсон у великодньому привітанні заговорив українською

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Лондон, Неділя 17 квітня 2022 11:16
Джонсон у великодньому привітанні заговорив українською Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (/twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував великоднє привітання. Політик у черговий раз висловив підтримку нашій країні і навіть заговорив українською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Джонсона в Twitter.

Глава уряду Британії побажав християнам з усього світу щасливих і благословенних великодніх свят. Також він у своєму привітанні звернувся до українців.

"Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що вповаєте на Господа", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, 9 квітня Борис Джонсон відвідав Київ і зустрівся з Володимиром Зеленськими. В ході візиту політики пройшлися центром столиці.

Також глава уряду Британії після чергової телефонної розмови з президентом України заявив про нові постачання зброї.

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